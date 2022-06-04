США бросают украинцев на бойню, соблазняя «планом Маршалла»

04.06.2022  13:10 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, США, Украина, Экономика
Новости Украины

После военных поставок США могут подготовить для Украины план по восстановлению ее экономики.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После военных поставок США могут подготовить для Украины план по восстановлению ее экономики. Об...

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«Может быть, мы не называем это «планом Маршалла», но мы готовы пойти на масштабный план реконструкции страны после этой войны. И не только мы – наши союзники, партнеры, главные международные финансовые учреждения, МВФ, Евробанк, Всемирный банк – они все будут играть свою роль в этом… Мы будем отправлять громадные ресурсы, но не только это», – сказал дипломат.

«Также, как и с оригинальным «планом Маршалла», наверное, мы и в эти финансовые учреждения будем посылать экспертов, чтобы работать над реконструкцией», – уточнил Хербст.

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