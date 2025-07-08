США бросают Украину так же, как Южный Вьетнам – эксперт

Украина повторяет судьбу Южного Вьетнама, который в своё время был тоже брошен США.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы считаете, уместно ли говорить [в отношении СВО] про некие сценарии, которые, скажем так, в мировой практике уже имеются? Или все-таки нет?», – спросил ведущий.

«Тут скорее даже надо говорить не о сценариях, а о неких аналогиях, потому что, например, сейчас ситуация с Украиной в целом, вот сейчас с прекращением поставки со стороны США, она очень сильно напоминает то, что было с Южным Вьетнамом где-то в конце 73-го года, когда американцы оттуда ушли. Сейчас этот трек, он абсолютно полностью напоминает то, что происходило именно с Южным Вьетнамом.

А я напомню, тогда американцы поставили достаточно большое количество вооружений перед тем, как уйти. Причем там даже был такой смешной момент, что им не хватало истребителей F-5. И они заставили Иран, который был главным покупателем этих американских самолетов, передать сколько-то бортов Южному Вьетнаму.

И после этого, когда все поставки были завершены, 1973-75 годы, когда Северный Вьетнам начал масштабное наступление, США уже ничем не помогали, хотя они держали рядом значительную группировку. В Таиланде большая группировка авиационная была, а Вьетнаму ничем не помогли», – напомнил Рамм.