США будут держать F-16 подальше от линии фронта – эксперты

Поставка американских военных истребителей F-16 Киеву вполне возможна, но она не в интересах самих США. В зоне работы российских ПВО эти самолеты не будут задействованы, но могут представлять опасность для приграничных с Украиной регионов, считают военные эксперты.

В эфире «Крым24» ветеран боевых действий, инструктор по боевой подготовке и тактической медицине с позывным «Дульдурга» отметил, что с боевой авиацией противника в зоне СВО еще сталкиваться не приходилось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если их дадут, то приятного будет мало. Это проблема, опять же, надо будет проверять нашу систему ПВО. Мы ещё это не проходили, чтобы нас самолётами бомбили. Соответственно, будем задумываться об этом, и надеюсь, что-то уже предпринимается нашим руководством, нашим управлением для того, чтобы их сдержать. Потому что мы граничим с Украиной большим участком территорий, и отсюда все ДРГ, прорывы, что вообще не укладывается, как это получается. Поэтому мы только сможем проверить, на практике только, когда полетят они к нам. Если, не дай Бог, прилетят», – подчеркнул он.

ПВО России готова к встрече с американскими истребителями F-16, уверен специалист информационного противоборства Владимир Сперанский. По его мнению, все заявления о передаче американских истребителей Киеву делаются для громких заголовков, а не боевых результатов.

«Наше ПВО готово для встречи с этими «соколами» очень хорошо, и в принципе западные наши партнёры, в кавычках, об этом прекрасно осведомлены. Поэтому они использовать их на территории, где возможно использование нашего ПВО, они не будут, – уверен он. – Прежде всего, это делается для того, чтобы действительно насытить данную повестку очень громкими хорошими заявлениями, чтобы накачать общественность, что Запад на стороне Украины и готов ей помогать, в том числе и F-16. Но рисковать они не собираются».

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что риски потерять несколько F-16 ничтожны в сравнении с репутационными рисками для всего американского военного авиапрома.

«Киевский режим настаивает на поставке Западом истребителей F-16, почему? F-16 имеет характеристики близкие к МиГ-29 и лётные характеристики схожие, и обучение на них тоже в общем-то пройдет гораздо быстрее и легче, чем на других самолётах. Поэтому, учитывая, что F-16 в странах Запада, в странах НАТО очень много, и на сегодняшний день идёт плановая замена самолётов на F-35, то в принципе НАТО имеет возможность передать те же пятьдесят F-16 киевскому режиму, – считает эксперт. – В своё время, когда только F-16 ещё появился, а этому самолёту более 40 лет, он позиционировался как убийца МиГов. Израильская авиация применила F-16 на Ближнем Востоке в войнах с арабскими странами, и потом ещё в 1982 году в Ливане тогда она отработала достаточно хорошо. Но работала она по самолётам более раннего поколения. То есть, если F-16 – это самолёт четвёртого поколения, то израильским лётчикам в основном приходилось воевать с советскими самолётами третьего поколения. Отсюда такие победы. И в США понимают, что если F-16 окажется сейчас на Украине, то мы будем сбивать их с высокой результативностью, как с помощью зенитно-ракетных комплексов, так и с F-16 будут бороться и наши Су-35, МиГ-35 и Су-30. Большие потери F-16 приведут к тому, что будет утрачен миф о том, что это убийца МиГов, и к самолету начнут относиться как к не имеющему серьёзного будущего. Это будет удар по производству оборудования, двигателей и так далее. И, таким образом, это будет удар по американским авиапрому, и США при этом сделать всё, чтобы не потерять маркетинговый раскрученный бренд».