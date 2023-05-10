США будут гнать Украину в бой до выборов президента РФ – Живов

США будут поддерживать военный конфликт на Украине до президентских выборов в России 2024 года.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог, автор telegram-канала «Живов Z / Битва за Донбасс!» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что они видят стратегическую слабость России с точки зрения достаточно серьёзного возраста большинства наших политических руководителей. Там всем уже под 70, вот и Александру Григорьевичу Лукашенко, говорят, вчера плохо стало. То есть физиологические силы людей с возрастом уже не те. И это не вопрос отдельно нашего президента или президента Белоруссии – это в целом поколенческий вопрос, который давно социологами отмечался. У нас поколение последних советских управленцев, которое сейчас находится у власти, оно ещё в двадцатом году должно было начать меняться. Но они немножко затормозили этот процесс, но он неизбежен, потому что это поколенческий процесс, он не связан с политикой, – подчеркнул он. – У нас в 2024 году президентские выборы. Наша страна суперпрезидентская, все решения всегда у нас зависят от главы государства и, естественно, это уязвимость для государства. Один вопрос, придёт новый человек на выборах президента, и действующий отойдет в сторону, или нет. В любом случае критическая зависимость. Я думаю, что до наших выборов они не будут отступать в военном плане, у них же такая стратегическая задача – нанести поражение российской государственности, добиться максимального ослабления не только президента, в целом государственный институт ослабить, как это, допустим, случилось в 1991 и в 1917 году. Естественно, они обязательно дождутся и дотерпят до 2024 года».

Живов пояснил, что для США – это вопрос собственной выживаемости, как сверхдержавы.

«Надо же понимать контекст, у американцев у самих не очень хорошо идут дела, у них очень серьёзный экономический кризис банковский грядёт. И как обычно бывает для Америки, единственный шанс для них – это выйти в большую войну, разграничить какое-то крупное государство и, расхищая его остатки, сохранить свою экономику в целости. Плюс идёт достаточно уже лавинообразный отказ от американского доллара в международных расчётах. Президент об этом наш тоже говорил, что американцы сделали доллар оружием. Такие страны как Китай, Индия, которые в общем доминируют в международных товарных отношениях, откажутся от американского доллара, то для Соединённых Штатов Америки – это катастрофа, конечно, – указал политолог. – И естественно, в их интересах наказать, ослабить любое государство или конгломерат, которые пытаются выйти из-под американской военно-экономической доминанты. А мы буквально находимся на острие этого вопроса, о чём тоже вчера президент говорил. Трясти ещё будет довольно-таки долго, судя по всему, и надо морально готовиться к тому, что эта история надолго, чтобы не мыслить форматами «я пересижу, пережду, и как бы всё потом наладится и мы снова будем жить как прежде». Как прежде мы жить с вами, наше поколение, уже не будет. Мы можем жить по-другому, можем жить хорошо, но не как прежде. Надо всем понять, для всех самое важное сейчас – быть бдительным и не вестись на западную пропаганду, потому что пропаганда очень изысканная, очень мощная развёрнутая вокруг русского человека в любой точке пространства целой сетью».