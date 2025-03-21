США будут мстить Португалии, как Украине

Отказ ЕС от военных закупок в США, задекларированный в представленной на прошлой неделе Еврокомиссией «Белой книге» будет трудно реализовать.

Об этом научный сотрудник Центра США и Европы программы «Внешняя политика» Брукингского института Торри Тауссиг заявила на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Например, министр обороны Португалии, который уходит в отставку, высказал идею о том, что Португалия не будет участвовать в консорциуме Ф-35 из-за недоверия к администрации США. Поэтому, хотя у США нет возможности отключить Ф-35, они вынуждены проводить политику возмездия, как мы видели на примере Украины.

В мире, где США поддерживают возможности Ф-35, если какая-нибудь страна ЕС или союзник по НАТО сделает что-то, что не понравится администрации, США могут отказаться от Ф-35. Это причина, по которой Португалия решила двигаться в другом направлении. На первый взгляд, для европейских конкурентов. Например, для шведского «Грифона». Но это самолет зависит от компонентов США», – сказала Тауссиг.