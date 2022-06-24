США будут обучать украинских летчиков управлять истребителями F-16

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Новости Украины

В Конгресс США внесли законопроект об обучении украинских летчиков и экипажей на американских самолетах.

Об этом в Twitter сообщил конгрессмен и представитель ветеранов ВВС США Адам Кинзингер.

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«Эти мужчины – пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16», – написал Кинзингер.

When pilots talk stuff…. These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK — Adam Kinzinger🇺🇦🇺🇸✌️ (@AdamKinzinger) June 22, 2022





В пресс-релизе конгрессмена Кинзингера говорится, что законопроект позволит начать обучение украинских пилотов и членов экипажа на F-15, F-16 и других воздушных платформах, пока США продолжают рассматривать возможность отправки такого вооружения на Украину.

Для украинских военных, по словам конгрессменов, очень важно быть обученными и знакомыми с этими воздушными платформами, если Россия продолжит войну против Украины.

«Независимо от того, передадут ли Соединенные Штаты и их союзники такую технику, эта программа укрепит украинские возможности и обеспечит их долгосрочную стабильность и безопасность», – говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня стало известно, что украинские военные начали проходить учения с ракетными установками HIMARS. А сами эти установки уже прибыли на Украину, о чем сообщил в твиттере министр обороны киевского режима Алексей Резников.