США будут обучать украинских летчиков управлять истребителями F-16
В Конгресс США внесли законопроект об обучении украинских летчиков и экипажей на американских самолетах.
Об этом в Twitter сообщил конгрессмен и представитель ветеранов ВВС США Адам Кинзингер.
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«Эти мужчины – пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16», – написал Кинзингер.
When pilots talk stuff….
These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK
— Adam Kinzinger🇺🇦🇺🇸✌️ (@AdamKinzinger) June 22, 2022
Для украинских военных, по словам конгрессменов, очень важно быть обученными и знакомыми с этими воздушными платформами, если Россия продолжит войну против Украины.
«Независимо от того, передадут ли Соединенные Штаты и их союзники такую технику, эта программа укрепит украинские возможности и обеспечит их долгосрочную стабильность и безопасность», – говорится в сообщении.
Напомним, 3 июня стало известно, что украинские военные начали проходить учения с ракетными установками HIMARS. А сами эти установки уже прибыли на Украину, о чем сообщил в твиттере министр обороны киевского режима Алексей Резников.
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