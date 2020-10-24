США будут поддерживать Украину как Анти-Россию хоть при Байдене, хоть при Трампе

24.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вне зависимости от итогов президентских выборов в США, Вашингтон продолжит поддерживать антироссийскую политику Украины.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что политика США относительно Украины не изменится вне зависимости от избранного президента. Правда в том, что во время первого срока Трампа он сделал две вещи, которые не согласуются друг с другом. С одной стороны, он говорил, что надо поддерживать санкции, и он их поддерживал и расширял. И предоставил Украине летальное оружие. Обама этого не делал.

С другой стороны он пытался затянуть Зеленского в наши внутренние процессы. И это повредило всем. Попытки втянуть Зеленского в нашу публичную политику были не очень продуктивными.

Но мне кажется, что наша политика с тех пор более-менее стабилизировалась, и если будет вторая администрация Трампа, то политика относительно Украины останется более-менее неизменной», – сказал экс-посол США.

Также он выразил мнение, что политика Джо Байдена в отношении Украины будет гораздо более антироссийской.

После чего Джон Хербст предупредил Владимира Зеленского о том, что у руководства Украины есть лишь две перспективы – быть вассалом США или Кремля.

«Мы будем поддерживать Украину согласно нашим национальным интересам. Но правда в том, что мы делали за этот период с июля по сентябрь 2019 года – это было использование политического влияния. И это дало президенту Зеленскому причины говорить: «Почему мы должны слушать Запад, что они для нас сделали?».

И это печально. Потому что, в конце концов, у Зеленского есть выбор: он может следовать в фарватере Кремля, а может делать всё, чтобы его поддержал Запад. И этого решения ему не избежать», – резюмировал Хербст.