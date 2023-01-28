США будут пытаться втянуть в войну на Украине Африку и Азию – Степанян
Запланировавшие войну против России страны западного блока теперь пытаются втянуть в свой конфликт весь мир.
Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Те, кто запланировал и втянул нас в эту войну, планируют её надолго. Эта война должна засосать в себя весь мир. Они должны втянуть туда не только Запад, но и Африку, Азию. Конечно, не прямым образом, а санкциями против России, запретом сотрудничать. Разные страны попадут в экономические кризисы, это заставит их предпринимать неадекватные шаги.
В завертевшемся водовороте уже невозможно взять, и сказать: «Мы договорились, сейчас останавливаемся». Никто этого не даст. Даже если на Украине кто-то такой появится, его тут же задушат. Поэтому запланировано надолго. Эта глобальная игра должна засосать больше половины населения нашей планеты», – сказал Степанян.
Однако, по мнению эксперта, это также возможность для России провести боевые действия на удобной ей территории.
«Вся военная техника Запада должна сосредоточиться на территории Украины. Для нас легче на Украине перемолоть эту технику, чем, если бы это было по всей границе России. А так вся техника идёт туда, мы там всё хорошо знаем, какие возможности, коммуникации», – добавил он.
Спасибо!
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