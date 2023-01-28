США будут пытаться втянуть в войну на Украине Африку и Азию – Степанян

Запланировавшие войну против России страны западного блока теперь пытаются втянуть в свой конфликт весь мир.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто запланировал и втянул нас в эту войну, планируют её надолго. Эта война должна засосать в себя весь мир. Они должны втянуть туда не только Запад, но и Африку, Азию. Конечно, не прямым образом, а санкциями против России, запретом сотрудничать. Разные страны попадут в экономические кризисы, это заставит их предпринимать неадекватные шаги.

В завертевшемся водовороте уже невозможно взять, и сказать: «Мы договорились, сейчас останавливаемся». Никто этого не даст. Даже если на Украине кто-то такой появится, его тут же задушат. Поэтому запланировано надолго. Эта глобальная игра должна засосать больше половины населения нашей планеты», – сказал Степанян.