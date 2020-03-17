США будут совать свой нос в Сербию, пока не сгниют от коронавируса

17.03.2020, Москва, Елена Острякова

Перенос парламентских выборов в Сербии из-за короновируса не снизит желания США повлиять на них.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Будут влиять, конечно, потому что США вложены очень серьезные деньги. Евросоюз озвучивает повестку, которую создают американцы. Другой вопрос, что это зависит от того, сколько продлится пандемия. Если она затянется надолго, очень много чего может поменяться, и будет уже не до этого. Но все равно попытки воздействовать на процесс будут», – отметил Гаспарян.

Напомним, 16 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Сербии приняла решение из-за коронавируса о прекращении подготовки к парламентским выборам до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение в стране.

Правящую Прогрессивную партию Сербии стабильно поддерживает более половины граждан страны, оппозицию – 10%. По этой причине оппозиционеры призывали бойкотировать выборы. Идя у них на поводу, Европарламент давил на власти Сербии, требуя изменить законодательство.