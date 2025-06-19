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Война Израиля и Ирана отвлекает от Украины внимание западных партнеров и лишает ее ресурсов, которые в первую очередь будут поступать на помощь Израилю.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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