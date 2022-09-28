США будут требовать включить осуждённых в ЛНР сотрудников ОБСЕ в обменный фонд

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Новости Украины

ОБСЕ собирается включить списки на обмен пленными своих сотрудников, которых в ЛНР обвиняют в шпионаже в пользу Украины.

Об этом в интервью «BBC News Украина» заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские ставленники на Востоке Украины осудили членов миссии ОБСЕ к годам заключения якобы за государственную измену, что о них известно?», – спросила интервьюер.

«Это сотрудники украинского представительства ОБСЕ. Они работали со специальной мониторинговой миссией. Да, конечно, они члены ОБСЕ, и это абсолютно неприемлемо и кричаще, что Россия планирует посадить их. Мы делаем всё, чтобы гарантировать их выход на свободу. Мы применяем все дипломатические механизмы, чтобы они как можно быстрее вернулись домой», – сказал американский представитель.

«Есть ли шанс вытянуть этих людей?», – уточнила журналист.

«Механизмы обмена пленными существуют. Такие обмены происходят. И мы сделаем всё возможное, чтобы этих людей освободили. Это ужасная несправедливость. Их осудили только за то, что они работали в ОБСЕ. Мы используем любые механизмы, чтобы гарантировать их возвращение», – заявил Карпентер.

Ранее Верховный суд ЛНР вынес приговор двум гражданам республики, работавших сотрудникам миссии ОБСЕ. Они обвинялись по статье о государственной измене.

Судебная коллегия признала сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова виновным в госизмене. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. У Шабанова есть право обжаловать приговор в течение 10 дней.

По информации МГБ ЛНР, в 2016 году сотрудник миссии Дмитрий Шабанов был завербован экс-сотрудником СБУ и резидентом ЦРУ на Украине Андреем Лукашенко и собирал сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений НМ ЛНР. Также был осужден еще один гражданин ЛНР, работавший переводчиком в луганской команде ОБСЕ, Максим Петров. Обоих осудили на 13 лет.