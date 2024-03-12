США будут затягивать помощь пока Украина не проиграет войну – ветеран ЦРУ
Американское руководство будет затягивать выделение помощи Украине до ноября месяца, пока в США не начнутся президентские выборы.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Палате представителей на рассмотрении находится план предоставления Украине дополнительной военной помощи на сумму шестьдесят миллиардов долларов. И вполне возможно, что это может занять у них всё лето вплоть до выборов, которые и являются целью.
До тех пор, пока не будет видно, что США, Украина и НАТО окончательно проиграли. Тогда у президента Байдена будет шанс на переизбрание. А как только это прекратится, как только толстая леди начнёт петь, а мы начинаем это понимать, тогда они не выиграют выборы», – сказал Макговерн.
Он подчеркнул, что ещё один пакет помощи Украине не поможет, потому что всё равно будет разворован.
«Может быть, сейчас другие люди выйдут вперёд, и скажут: «Смотри, уже всё потеряно, так что не выделяй ещё шестьдесят миллиардов». Ещё шестьдесят миллиардов, после того как они будут выкачены, не помогут», – подытожил эксперт.
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