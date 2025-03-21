США будут значительно сокращать количество войск, включая Европу – американский генерал

Администрация США планирует серьезно сократить количество своих войск. В первую очередь эти изменения затронут контингент в Европе.

Об этом в эфире видеоблога «Kyiv Post» завил бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас все в Европе предполагают, что будут сокращения. Я думаю, мы увидим, что, во-первых, армия в целом, вероятно, будет сокращаться. В регулярной армии насчитывается около 490 тысяч человек. Это регулярная армия, а не резерв гвардии. Численность регулярной армии, вероятно, сократится более чем на 100 тысяч военнослужащих, потому что, когда вам нужны деньги, вы делаете это путем сокращения рабочей силы. И, как правило, армия, очевидно, располагает наибольшей рабочей силой, и поэтому будет платить по крупным счетам. Это и есть общая численность армии.

Я думаю, что так оно и есть. В Европе мы увидим комбинацию штабов. Европейское командование США и Африканское командование США, вероятно, будут объединены в одну штаб-квартиру… Второе, что, как мне кажется, произойдет в Европе. Мы слышали много сообщений о том, что США планируют отказаться от должности верховного главнокомандующего объединенными силами в Европе, которую занимали американцы с тех пор, как НАТО было создано при Эйзенхауэре. Кто знает, может это хорошая идея, но я не знаю, что нам скажет стратегический анализ, нужно ли нам избавляться от этой должности и передавать ее французам, британцам или кому-то еще…

И наконец, численность войск США в Европе. Сейчас в Европе находится около 100 тысяч американцев, военных, сухопутных войск, ВВС, морской пехоты, из них только 60 постоянно находятся в Европе. Остальные 40 — это ротационные силы. Вся наша техника, бронетранспортеры, инженеры и логистика — это ротационные силы», – заявил Ходжес.