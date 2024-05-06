США были готовы к потере контроля над Украиной – Царев

Анатолий Лапин.  
06.05.2024 14:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США были готовы к тому, что Россия установит полный контроль над Украиной. Между ними и РФ была достигнута договоренность, которая в целом соблюдается и сейчас, что конфликт не будет выходить за рамки Украины.

Об этом в эфире интернет-блога Baltnews заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США были готовы к тому, что Россия установит полный контроль над Украиной. Между ними...

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«Американцы были в принципе психологически готовы на то, что Россия возьмет Киев течении трех дней или недели – не так важно. В течение какого-то времени возьмет под контроль Украину, и дальше свои шаги планировали в связи с этими событиями. Они перенесли посольство, фактически до начала СВО за месяц приехал руководитель ЦРУ Уильям Бернс, встретился с Патрушевым, встретился с Нарышкиным, переговорил по телефону с Владимиром Путиным», – сказал политик.

«Я так понимаю, что формат СВО был задан в тех переговорах, слово «Специальная военная операция», скорее всего, это терминология американцев.

Этот формат состоял в том, что операция будет проходить как специальная военная операция, а не общевойсковая, не как война, и о том, что Россия пообещала не переносить конфликт на территорию стран НАТО, а Соединенные Штаты пообещали не переносить конфликт на территорию России. И, как видим, до сих пор в этих рамках идет конфликт», – заявил Царев.

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