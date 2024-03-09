США быстрее договорятся с Россией, чем с неадекватной Украиной – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина заняла позицию неадекватного либерализма и считает, что все остальные должны исполнять её хотелки – и тем самым отталкивает от себя не только Глобальный Юг, но и реалистичные США.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Украинский подход не просто либеральный, а ультралиберальный, как у розовых пони, которые думают, что весь мир нас любит, и все должны всё бросить, и немедленно нам помочь. Но мир думает иначе.

А теперь внимание. Кто быстрее договорится – западные реалисты, которые идут напролом в США, с российскими реалистами, или западные реалисты с украинскими ультралиберальными розовыми пони? Я думаю, реалисты быстрее договорятся с реалистами, и ровно это происходит. Потому что у них одинаковый подход. Но самое главное в этом подходе – они напрочь не переваривают либералов и ультралибералов. Это ненависть, которая достигает градуса гражданской войны. Это хорошо ощущается за теми стенами, в которых я нахожусь. Западным реалистам намного легче понять российских реалистов, чем понять чаяния и надежды украинских либералов. Эпитет, что Украина стала «молотом леваков», что леваки накачивают её как своё главное оружие в Европе – это далеко не самое страшное, что я слышу здесь», – сказал Арестович.

Он пожаловался, что Киев проигрывает битву за Глобальный Юг, который смеётся с глупых хотелок Украины.

«Скорость, с которой Россия расширила в этом году БРИКС, показывает, что антиколониальный дискурс и запрос на то чтобы Запад был наказан и проиграл, на Глобальном Юге очень велик. И вопрос, как мы выглядим в позиционировании, ведь мы проигрываем не только западным реалистам, мы проигрываем ещё и Глобальному Югу в его антизападной повестке. И все наши движения в сторону Глобального Юга, все речи, что «Святая Украина должна быть защищена в границах 1991 года», вызывают там недоумение и хихиканье. Потому что они совершенно иначе смотрят на мир, и список того, на что мы жалуемся, на две трети является их желаниями. Потому нет никакой всемирной поддержки», – подытожил экс-советник ОП.