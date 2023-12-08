США быстро возобновят снабжение Украины, как только утрясут внутренние споры – Коц

Возня вокруг выделения денег из американского бюджета на поддержку Украины связана не с тем, что ее больше не хотят снабжать, а касается внутренней политики США. Как только демократы договорятся с республиканцами, снабжение Киева снова возобновится.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня происходит в Соединенных Штатах Америки, не говорит о желании или не желании снабжать Украину. Это внутриполитические разборки. Сегодня снова не смогли они договориться по поводу большого пакета помощи Украине, республиканцы встали в позу: «Мы этого не дадим». Это не потому, что республиканцы не хотят помогать Украине или они против помощи Украине. Они не против помощи Украине, они хотят помогать Украине, но на своих условиях, которые они пытаются навязать демократам в ходе предвыборной борьбы президентской в США. Республиканцы хотят свои условия жесткие по границе с Мексикой, хотят ужесточить миграционное законодательство. Демократы не хотят этого делать, потому что мигранты – это традиционная электоральная масса их партии и их кандидатов. Поэтому, конечно, они за несколько месяцев до выборов не хотят портить с ними отношения. Собственно, в это и упирается. Как только они договорятся, я вас уверяю, десятки миллиардов долларов снова пойдут Украине и снова начнут ее снабжать не по остаточному принципу, а так, как она снабжалась на проведение летней кампании», – заключил Коц.