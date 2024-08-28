«США дадут отмашку» – в Киеве ждут массовых ударов по России за военное сотрудничество Пекина с Москвой

Вадим Москаленко.  
28.08.2024 19:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Китай и Россия начинают более тесное сотрудничество в производстве вооружения, что является серьёзной угрозой как для Украины, так и для всего западного мира.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила мовная ведьма и доносчица на русских из организации «Делаем вам нервы», эксперт по международным отношениям Катерина Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай и Россия начинают более тесное сотрудничество в производстве вооружения, что является серьёзной угрозой...

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«По стратегическому сотрудничеству между Китаем и Россией в оборонительном секторе есть соглашение между всеми американскими партнёрами. Сейчас, когда идут дискуссии в Конгрессе или ещё где-то, там всегда настаивают на том, что да, Китай на стороне России, но ведь оружие не передают.

И если появятся кейсы, где такое партнёрство можно доказать, то политика США очень сильно изменится. С очень большой вероятностью это разблокирует решение об ударах по России. Потому что это уже угроза не просто Украине или Европе, а угроза стратегическим интересам Америки. Они тоже оценивают свои ресурсы – сколько изготавливают, сколько передают Украине», – рассуждала Мусиенко.

«И если раньше сотрудничество было точечным, где-то они передавали товары двойного назначения. То теперь американская разведка видит, что это становится более системной работой, начинаются переговоры по оружейным компонентам.

Планируется и серьёзное сотрудничество с Северной Кореей, с привлечением китайских активов. Это уже выглядит как скоординированная оппозиция к Америке, и это уже серьёзный вызов», – добавила она.

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