США дали Киеву добро на обстрелы «украинского» Крыма натовским оружием – Хара

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В Вашингтоне дали Киеву разрешение на использование любого американского оружия по Крыму и любым другим территориям, которые бандеровцы сочтут «своими».

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил заместитель главы правления так называемого украинского «Института Черноморских стратегических исследований» Александр Хара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень мне понравилась риторика последних недель о Крыме. Раньше между Украиной и США было молчаливое соглашение, что оружие, которое предоставляют США, не может использоваться против легитимных рашистских целей на территории нашего Крыма. Но последние недели военные и работники администрации Байдена говорили, что не они выбирают цели, но поскольку Крым никто не признаёт, кроме нескольких друзей России, поэтому Украина может использовать любое оружие, которое дают нам западные партнёры, на любой территории, которую это международное сообщество считает украинской. Это важный позитив», – радовался Хара.

Он подчеркнул, что Украина попытается вернуть Крым «в самое ближайшее время».

«Всё больше и больше американские военные и дипломаты говорят о принципиальном значении возвращения Крыма Украине. Что это квинтэссенция агрессии по Украине. Без возвращения Крыма под суверенитет Украины мы будем постоянно в опасности как ракетных атак, наземного нападения, так и перекрытия нашей связи с внешним миром. Все помнят, как в 2018 году кацапы начали нам перекрывать Азовское море. Поэтому Крым – вопрос принципиальный, и никаких компромиссов касательно отсрочки для определения статуса, или дипломатического решения проблемы, или уступок Путину, не может быть. И, слава богу, что украинское общество, экспертное сообщество и власть чётко говорят, что Крым мы вернём силой оружия. Если Россия не захочет, то можем и дипломатически, но эта проблема точно не будет отложена», – резюмировал «эксперт».