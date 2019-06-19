США дали отмашку «рвать» бизнес-активы Порошенко и Плахотнюка в Украине и Молдове

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко и его деловой партнер, бывший “хозяин Молдовы” и глава местной бывшей правящей Демпартии Влад Плахотнюк якобы потеряли гарантии неприкосновенности своих активов внутри стран, которыми они руководили до недавнего времени, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую информацию озвучил российский политический телеграм-канал Незыгарь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Петр Порошенко, как и его давний заклятый партнёр Влад Плахотнюк получили гарантии безопасности и неприкосновенности активов за пределами Украины и Молдовы от Майкла Пенса.

Кормовая база в странах, где олигархи утратили властные рычаги теперь наоборот будет атакована, как внутренними так и внешними врагами.

Москву по каналам МИДа уведомил об этом посол США.

Так же было передано несколько секретных предложений от Майка Помпео и групп бизнесменов,представляющих двухпартийный консенсус”, – говорится в сообщении телеграм-канала.