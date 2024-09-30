США дали понять Украине, что ей придется пойти на территориальные уступки

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США перебросили мяч на поле Украины, допустив территориальные уступки России. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил слова спикера Совета нацбезопасности США Джона Кирби, который несколько дней назад заявил, что «пространство для торга» должно оставаться на усмотрение президента Украины.

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«В данной ситуации мяч перебросили Зеленскому, сказали, что любое решение будет принимать Украина – вы уже взрослые, самостоятельные и ответственные люди, так что принимайте решение. Если вы не можете победить на поле боя, то, извините, соглашайтесь на минимальные условия, которые сегодня возможно приемлемы для Украины… С каждым месяцем, когда мы теряем те или иные территории, когда мы теряем инициативу и когда у нас возникают большие проблемы, Россия поднимает планку. Поэтому сейчас Соединенные Штаты попросту говорят о том, что, возможно, стоит согласиться с территориальными потерями ради сохранения государственности, ради сохранения жизни людей», – заявил Бондаренко.