США дали Украине последний шанс исправить положение на фронте

Война на Украине стала тяжелой ношей для Запада, чье общество все сильнее начинает демонстрировать недовольство. Неслучайно в США говорят о том, что ближайшие несколько недель будут тяжелыми, намекая на то, что если Украине не удастся сломить российское наступление, дальше придется договариваться.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить про Ллойда Остина и Соединенные Штаты, – они сейчас фактически обращаются к украинскому руководству. Они таким образом завуалированно посылают сигнал: «У вас есть несколько недель для того, чтобы показать хоть какую-то эффективность. Если этой эффективности не будет проявлено, если Украина будет и дальше терпеть поражение за поражением, если Украине придется дальше отступать, то надеяться исключительно на американскую помощь невозможно. Тогда необходимо будет принимать решение относительно переговорного процесса. Болезненного, непопулярного, но, все-таки, переговорного процесса». Что касается того же Байдена, Байдену в этом году необходимо идти на выборы, – вообще, демократам, может и не Байдену, но если демократы хотят выигрывать выборы, то им необходимо решить каким-то образом украинский вопрос. Если Байден не сможет предстать в роли победителя, это не мои слова, это слова одного американского политика, он будет активно представать в роли миротворца. То есть ему надо будет показать позитивный результат – либо победа, либо эффективное миротворчество», – заявил Бондаренко.

По мнению эксперта, наиболее выгодные для переговоров позиции Украина упустила весной 2022-го.

«Запад дальше идти не может. Запад изначально ориентировался на короткую войну, что она будет недолгой. Неделя-две, месяц-два, поэтому они открыли Украине и сказали, что мы будем помогать. Но война затянулась и идет третий год, Запад понимает, что выкачиваются ресурсы, что возникает недовольство значительной части населения, что это вызывает кризисную ситуацию в Европе в целом, местные бюргеры и буржуа начинают роптать, им не нравятся мейнстримные партии. Сейчас будет серия выборов, выборы в Европарламент, потом в парламент Великобритании, потом – выборы в Конгресс США и президента США, и так далее. И понятное дело, что что-то надо с этим делать, выходить из этой ситуации, потому что война перестала быть контролируемой и прогнозируемой. Россия не упала, не раскололась, в России не началась гражданская война, санкции не уничтожили экономику, Россия вооружается, сближается с Китаем, более того, мобилизируется за счет этой войны Глобальный Юг. Понятие Глобальный Юг появилось благодаря войне в Украине. Так что надо что-то предпринимать, иначе это начинает уже становиться опасным раздражителем настроений в самой Европе и в США», – резюмировал эксперт.