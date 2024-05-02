США дали Украине только четверть от самых скромных запросов – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
02.05.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Американская помощь кардинально не изменит ситуацию на фронте, разве что поможет ВСУ продержаться чуть дольше.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская помощь кардинально не изменит ситуацию на фронте, разве что поможет ВСУ продержаться чуть...

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«Судя по всему, помощь уже пошла. Как говорится, по капельке. Многие это восприняли как такой геймчейнджер, но ничего не поменяется. То есть для быстрой победы этого абсолютно недостаточно.

И для того, чтобы все стратегически изменить в долгосрочной перспективе, просто это отодвигает довольно тяжелые и неприятные для нас решения, но куда-то на более поздний период, ближе к концу года», – сказал политолог.

«Это позволяет в лучшем случае стабилизировать ситуацию на фронте, хотя бы чтобы не было таких прорывов и нежданчиков, как с Очеретино… это очень плохо. Поскольку там возвышенность, а дальше можно на Константиновку, на Покровск, и на север повернуть. То есть развязываются руки, выход на оперативный простор. И то, что за неделю теряется шесть сел – это очень дурной признак.

Ну а сама по себе помощь – давайте положим руку на сердце, дают ровно, чтобы не упасть и продержаться. По мнению военных, то есть их запросы были вполне скромные, но от этих даже скромных запросов наших военных мы получили только четверть», – подытожил Золотарев.

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