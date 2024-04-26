США дали Украине «зеленый свет» для ударов ATACMS по Крыму – NY Times

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 22:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Украина сможет использовать переданные ей США дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по целям в Крыму.

Об этом пишет Еу New York Times со ссылкой на неназванных «высокопоставленных представителей Пентагона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сможет использовать переданные ей США дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по целям в...

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Сообщается, что Украина получила вначале версию, которая бьет на расстояние до 160 километров, а после ее применения Киеву предоставили более дальнобойную – до 300 километров.

«По словам представителей национальной безопасности США, большая часть давно отложенных поставок оружия должна быть первоначально сосредоточена на укреплении обороны Украины. Новая система может глубже проникнуть в оккупированные Россией части Украины и нацелиться на узлы снабжения российских войск на юго-востоке», – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Украина ударила в апреле по российской базе в Джанкое ракетами ATACMS, еще три были сбиты спустя пару дней в акватории Черного моря. При этом, появлялись неподтвержденные официально сообщения о том, что ВСУ ударили ATACMS по объектам ВС РФ на Тарханкуте на западном побережье Крыма еще в октябре прошлого года.

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