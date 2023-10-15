США давно готовы к исчезновению Израиля – Шишкин

Владимир Гладков .  
15.10.2023 17:31
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


К грядущему переделу мира США готовят уничтожение Израиля и передел границ на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире информационного агентства БелТА заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К грядущему переделу мира США готовят уничтожение Израиля и передел границ на Ближнем Востоке....

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«Тот же Израиль бросается в эту топку на уничтожение. Израиль в его нынешнем виде – выйти из этой спирали напряжённости и эскалации, если её не остановить, не сможет.

Я напомню, Генри Киссинджер, кстати, еврей по национальности, в 2012 году сказал, что через десять лет Израиля может не оказаться на карте мира. Он что, просто так это сказал? Это человек, который очень даже выражал интересы того самого глубинного государства. Наверное, он что-то знал и понимал. Это ж не о каком-нибудь государстве Имярек, к которому он равнодушен, а – что не будет Израиля», – сказал Шишкин.

Он напомнил, что Генри Киссинджер во многом определял внешнюю политику США, в частности по перекраиванию границ Ближнего Востока – примерно такому же, каковыми закончились мировые войны.

«Там эти границы были установлены после того, как погибли миллионы, а здесь просто на конференции соберутся, и договорятся: «Давайте здесь это государство разделим, здесь присоединим». И все зааплодируют и согласятся», – добавил эксперт.

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