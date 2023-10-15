США давно готовы к исчезновению Израиля – Шишкин

К грядущему переделу мира США готовят уничтожение Израиля и передел границ на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире информационного агентства БелТА заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот же Израиль бросается в эту топку на уничтожение. Израиль в его нынешнем виде – выйти из этой спирали напряжённости и эскалации, если её не остановить, не сможет.

Я напомню, Генри Киссинджер, кстати, еврей по национальности, в 2012 году сказал, что через десять лет Израиля может не оказаться на карте мира. Он что, просто так это сказал? Это человек, который очень даже выражал интересы того самого глубинного государства. Наверное, он что-то знал и понимал. Это ж не о каком-нибудь государстве Имярек, к которому он равнодушен, а – что не будет Израиля», – сказал Шишкин.