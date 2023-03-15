США давят на Молдову, чтобы заполучить украинских террористов в Приднестровье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Приднестровья отказались выдавать Молдове задержанных диверсантов СБУ, готовивших в республике теракты против президента и делегации ОБСЕ.

Об этом заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Расследование будет в рамках закона и на территории Приднестровья, в полном соответствии с действующими нормами. Никого никому мы выдавать не будем. Более того, у следствия есть вопросы, ведётся работа по установлению обстоятельств доставки взрывчатки через территорию Молдовы», – сказал Игнатьев.

При этом Тирасполь готов конструктивно взаимодействовать и информировать Кишинев о ходе следствия.

Ранее бюро «по реинтеграции» Молдовы потребовало от Приднестровья передать задержанных по делу о подготовке теракта и предоставить детальную информацию по инциденту.

Требование это выглядит по меньшей мере странно на фоне публичных сомнений Кишинева в реальности терактов. В том же «бюро по реинтеграции» называли заявления Тирасполя «спекулятивными» и не достоверными, а теракты «инсценировкой». А если вспомнить его выходящую за рамки приличия любовь к Киеву, то получается, что это открытый призыв отпустить террористов на родину.

После отказа Тирасполя выдать террористов руководитель бюро Олег Серебрян заявил, что это только подтверждает его сомнения в реальности подготовки теракта.

«Мы не сомневаемся, что Украина не имела причин так поступать, потому что у Украины достаточно проблем, чтобы организовать еще одну», — рассуждал Серебрян.

Он пообещал Приднестровью бойкот со стороны западных дипломатов. Со своей стороны Тирасполь направил обращение в адрес международных посредников и наблюдателей с изложением фактов и заверениями о принятии всех необходимых мер для безопасности иностранных представителей, прибывающих в республику.

Политолог Марат Баширов считает, что требовать выдачи террористов Кишинев заставили американцы.

«Американцы уже не знают как выкрутиться из этого скандала. Но, еще глупее, чем заставить Молдову попросить передать ей террористов, которые тут же будут отпущены на Украину, придумать сложно. У них совсем там в Вашингтоне колонизаторский образ мыслей затмил здравый смысл?», – написал Баширов в своем ТГ-канале.

Главной целью теракта, который готовила СБУ в Приднестровье, должен был стать президент ПМР Вадим Красносельский. Планировался взрыв «Land Rover», припаркованного на краю улицы в центре Тирасполя. В машине было 8 килограммов гексогена. Ещё шурупы, гайки и проволока (чтобы поразить как можно больше людей). Радиус поражения от такого количества взрывчатки — сотни метров. В группе, готовившей теракт, было 6 человек. Они прибыли в ПМР под видом украинских беженцев.