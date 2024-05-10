США давят на союзников, требуя сдвигать срок передачи F-16 – украинский генерал

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США давят на европейских союзников, требуя от них сдвинуть на более позднее время срок передачи истребителей F-16. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Романенко, это связано с тем, что Россия заявила, что будет рассматривать появление F-16 на Украине как носителей ядерного оружия.

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«Американцы заявили, что они не видят оснований для применения изменений по этому поводу и отслеживают это с одной стороны, а с другой – те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16. Фактически, можно было их заводить на конец прошлого года и это готовилось, но потом под давлением американцев начали делаться заявления бельгийцев, датчан, норвежцев, что уже отодвинули сначала на середину лета, потом на осень этого года и так далее. То есть заявления заявлениями, а с другой стороны поведение такое. А Салливан вообще сказал, что где-то в 25-м году Украина будет способна вести какие-то наступательные действия», – заявил Романенко.