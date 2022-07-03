США дают Украине снаряды без GPS, а нужны самолеты и ПВО, – экс-представитель НАТО в РФ

03.07.2022  02:08 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, НАТО, Россия, Украина
Новости Украины

Запад на самом деле не хочет победы Украины в противостоянии с Россией, поэтому дает ей оружие не то, которое нужно, и в недостаточном объеме.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Табаха, единственные, кто мог бы предоставить Украине нужное вооружение, – это США, которые должны были начать поставки ПВО, авиации и дальнобойных ракетных систем.

«По вам бьют, а вы отвечать не можете, потому что это «негуманно, это будет на чужой территории», поэтому вам дают снаряды без GPS для гаубиц, поэтому HIMARS дают с короткой дальностью, поэтому самолетов не дают, потому что вы можете туда долететь и разбить. Поэтому вы только на своей территории можете действовать, и то – несильно, а по вам бьют…

Я считаю, что Украина не может перейти или даже не имеет права, потому что это будет очень кровопролитно, перейти в контрнаступление, пока у нее нет превосходства в небе. А, чтобы иметь превосходство в небе, надо иметь авиацию… Здесь у вас нет превосходства в небе и нет ПВО.

Запад сидит и просто активно смотрит – это предательство, абсолютное предательство Украины, когда обещали одно, а делают совершенно другое…

В Соединенных Штатах Америки достаточно оружия, которое завтра Украина может получить, которое могла получить еще пять месяцев назад, четыре месяца тому назад… но до сих пор наша страна не дала того, что обязана дать. Дала чайную ложечку от того, что нужно и необходимо дать Украине», – заявил Табах, давно объявивший себя сторонником Дональда Трампа и критикующий Джо Байдена.

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