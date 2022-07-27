«США де-факто признают ЛДНР и Херсон территориями РФ» – заукраинец из Донецка

Новости Украины

Россия может провести референдумы в Донбассе и на освобождённых от ВСУ территориях Украины, и Запад де-факто их признает российскими, опасаясь вовлечения в войну с Москвой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист и антироссийский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала была цель захватить Украину за три дня, сегодня захватить окончательно Донецкую, Луганскую и Херсонскую, Запорожскую области, которые тоже еще не до конца контролируются Россией. И удержать эту территорию. Вот для того, чтобы реализовать эту цель минимум, хотя является она, на мой взгляд, промежуточной, потому что если он закрепится там сейчас, то, в конце концов, они все равно пойдут на Одессу, то есть постараются отрезать Украину от Черного моря. На данном этапе, если им удается закрепиться, стабилизировать ситуацию, для чего нужна реакция Запада соответствующая, на территории, которую они контролируют, которая стабильна, они могут действительно провести референдумы и аннексировать эти территории», – выразил опасения Гармаш.

Он добавил, что после полного занятия Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожских областей, США де-факто признает их российскими территориями, что приведет к отказу от поставок вооружения Киеву.

«Для чего аннексировать? Потому что тогда в глазах Запада эта территория будет территорией России. А мы помним, как на последнем Давосе господин Киссинджер (Генри Киссинджер, государственный секретарь США – ред.), выпавший из тьмы, говорил о том, как страшно для Запада перевести участие в войне, которая сейчас проходит в виде защиты Украины, в войну против России. Запад очень боится вовлечения в войну против России. До сих пор боится. Нам же не дают оружия, которым мы можем уничтожить тот же Крымский мост. Это самый показательный для меня момент. Запад боится вовлечения в войну с Россией. Запад помогает Украине освобождать свою территорию, но это не война с Россией. Потому что эта война ведется на территории Украины. Как только Путин аннексирует территории украинские – Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области – для Запада это станет ни де-юре, конечно, Запад никогда не признает, но де-факто признает российскими территориями. Это будет означать, что Запад будет бояться поставлять вооружения Украине для того, чтобы она могла отвоевать эти территории», – переживал пропагандист.