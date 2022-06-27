США делают ставку на долгие годы войны и победу Украины
Поставки Украине американских РСЗО M142 HIMARS является очень тревожным сигналом.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Для российских войск такое оружие не подарок, M142 HIMARS – это очень опасная штука. Эти РСЗО считаются одними из лучших вооружений в своем классе и могут нанести значительный урон противоборствующей стороне», – сказал Шульгин «Независимой газете».
Он подчеркивает, что количество новых видов вооружений из США и стран НАТО у ВСУ, если этому не помешать, будет возрастать.
Эксперт также напомнил, что Киев заключил контракт с немецким производителем Diehl Defence на поставку системы ПВО IRIS-T SL за 178 миллионов евро.
«Это наземный вариант установки, которая поразит воздушные цели на дальности до 25 километров с вероятностью, равной почти единице. Деньги на покупку таких систем выдаст немецкое правительство. Киев рассчитывает на поддержку со стороны Берлина в закупке еще нескольких партий таких систем», – говорит аналитик.
Также собеседник издания обратил внимание, что в Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий обучение украинских военных пилотов боевым полетам на истребителях НАТО. При этом автор инициативы, член Палаты представителей и ВВС США Адам Кинзингер уточнил: это необходимо, чтобы украинские пилоты «могли пересесть на F-16».
«Процесс обучения летному мастерству требует как минимум не менее от года до трех лет. Предложение американцев поставить Украине многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16, которые хорошо зарекомендовали себя на Ближнем Востоке, говорит о том, что поддерживать Киев Вашингтон готов долгие годы, надеясь на победу Украины», – резюмировал Шульгин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.