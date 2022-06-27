США делают ставку на долгие годы войны и победу Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Поставки Украине американских РСЗО M142 HIMARS является очень тревожным сигналом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Для российских войск такое оружие не подарок, M142 HIMARS – это очень опасная штука. Эти РСЗО считаются одними из лучших вооружений в своем классе и могут нанести значительный урон противоборствующей стороне», – сказал Шульгин «Независимой газете».

Он подчеркивает, что количество новых видов вооружений из США и стран НАТО у ВСУ, если этому не помешать, будет возрастать.

Эксперт также напомнил, что Киев заключил контракт с немецким производителем Diehl Defence на поставку системы ПВО IRIS-T SL за 178 миллионов евро.

«Это наземный вариант установки, которая поразит воздушные цели на дальности до 25 километров с вероятностью, равной почти единице. Деньги на покупку таких систем выдаст немецкое правительство. Киев рассчитывает на поддержку со стороны Берлина в закупке еще нескольких партий таких систем», – говорит аналитик.

Также собеседник издания обратил внимание, что в Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий обучение украинских военных пилотов боевым полетам на истребителях НАТО. При этом автор инициативы, член Палаты представителей и ВВС США Адам Кинзингер уточнил: это необходимо, чтобы украинские пилоты «могли пересесть на F-16».

«Процесс обучения летному мастерству требует как минимум не менее от года до трех лет. Предложение американцев поставить Украине многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16, которые хорошо зарекомендовали себя на Ближнем Востоке, говорит о том, что поддерживать Киев Вашингтон готов долгие годы, надеясь на победу Украины», – резюмировал Шульгин.