США делают ставку на свержение Путина руками либералов во власти

23.03.2021, Донецк, Михаил Рябов

Администрация Джо Байдена панически боится проекта возрождения Большой России и делает ставку на свержение Владимира Путина руками либералов, оставшихся в российской власти.

Об этом в своем Telegram-канале рассуждает один из лидеров Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Беспардонность, наглость и неприкрытая ненависть России 46-м американским президентом объясняется тем, что «молодой» лидер США входил в команду, считающую себя победителем Советского Союза. А значит, он убеждён, что добьётся повторения Россией трагичной судьбы СССР. Козырь у него действительно есть – это российские либеральные элиты, награбившие в РФ миллиарды. В случае невыполнения поставленной Западом задачи по свержению Владимира Путина и превращению российской экономики в источник сырья и доходов западного капитала, либералы попадут под коррупционное расследование, – американские хозяева конфискуют все их активы за рубежом», – считает общественник.

По его мнению, ориентация бывших советских республик на Запад оказалась ошибочной, что наглядно демонстрируют итоги развития за время после распада СССР.

«Все постсоветские страны, которые в 1991 году откололись от России, идут по пути самоликвидации, ведь их экономики трещат по швам. Даже в Беларуси на протяжении 5 последних лет наблюдается устойчивый экономический спад. А об экономическом кризисе Украины, особенно постмайданной Украины, нет смысла и говорить – страна погрязла в долгах и обязательствах перед МФВ. По итогам 2020 года совокупный госдолг «незалежной» превысил 90 млрд. долларов, а большая часть населения страны буквально обнищала. Бывшие союзные Республики превращаются в сателлиты США, и, чтобы сохранить свою государственность и восстановить экономику, они должны объединиться с Россией. Ведь глобальные проекты требуют объединения с сильнейшей державой, которая несёт миру мир, порядок и развитие», – считает Муратов.

«Для России кризис и санкции – это окно возможностей. Пандемия коронавируса показала всему миру, что спасти его от невидимой смертельной заразы может только Российская Федерация, которая произвела три сильнейшие вакцины. К слову, «Спутник V», который подвергался многомесячной информационной атаке, будет производиться в Германии, Италии, Франции и Испании. Люди со всего мира хотят прививаться именно российским антикоронавирусным препаратом», – пишет автор.

«Смело можно говорить о том, что Россия не утратила свой научно-технический потенциал, и сегодня она в прямом смысле слова спасает мир, параллельно побеждая США в запущенной ими информационной войне. Если в Большой России создать необходимые условия для развития научно-технического, производственного и продовольственного потенциала (увеличить финансирование, расширить или создать рынки сбыта продукции и т.п.), то она покажет рекордные темпы экономического, производственного и социального роста.

В завершение, хочу затронуть тему санкций и такой угрозы всем странам со стороны Америки, как отключение от SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (о чём я говорил в прошлом материале). Даже отключение от SWIFT для Большой России – не проблема, а освобождение. Ведь Россия создала собственную национальную платёжную систему с использованием карт Мир, а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Она работает не хуже SWIFT. Более того, российская система дешевле, чем SWIFT, и участвовать в ней может любой российский и зарубежный банк.

Как видим, кризис и санкции – это вызов и возможность для России: стать сильнее, мощнее, шире, стать центром нового мирохозяйственного уклада. Настало время объединяться, побеждать и улучшать благосостояние наших соотечественников. Но для этого надо очиститься от либерального клана, который работает во вред Отечеству и проводит внутри страны денежную политику, навязанную Вашингтоном и командой мировых финансовых элит. Наши финансовые либералы часть этой команды. Нам нужно менять логику и модель построения финансовой системы страны и её экономики», – призывает Муратов.