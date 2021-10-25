«США делегировали ЕС роль по оттеснению России с запада» – депутат Европарламента

25.10.2021 11:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Европейский союз и Соединенные Штаты до конца 2021 года проведут двусторонние консультации по координации своей политики в отношении России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Во время визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Борреля в США он и госсекретарь Энтони Блинкен договорились запустить диалоги высокого уровня по России и по Индо-Тихоокеанскому региону. Первые встречи планируется провести до конца этого года. Сейчас ведется необходимая техническая и экспертная проработка этих встреч, — сказал Стано «Известиям».

На вопросы, что конкретно будет на повестке, сколько раундов запланировано и примут ли стороны какой-либо документ по итогам, он не ответил.

В свою очередь, комментируя эту инициативу, первый замглавы комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков отметил, что международные консультации — вещь естественная и необходимая.

«Другое дело, что любой специальный формат, на котором США и Европа обсуждают отношения с Россией, в то время как эти центры проводят скоординированную антироссийскую политику, может содержать для нас неприятности и даже угрозы. Оценивать событие, пока не известны его результаты, сложно. Но к смягчению Запада в его антироссийской линии эти консультации точно не приведут», – считает Новиков.

А по словам участника делегации Европарламента по отношениям с США (D-US), словацкий депутат Милан Урик, учитывая разговоры о стратегической автономии ЕС, создается впечатление, что англо-саксонская геополитика будет уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы оттеснить Китай с юга.

«Европейским же странам будет делегирована роль «доверенных лиц» по оттеснению России с запада», – считает Урик.