США демонтировали еще одну опору мировой безопасности

24.11.2020, Москва, Александр Ростовцев

21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Ровно через полгода, 22 ноября, Америка официально прекратила своё участие в ДОН, подписанного в 1992 году и насчитывающего три десятка стран и более тысячи инспекционных полётов.

Согласно документу, наблюдатели вправе совершать инспекционные полёты над территорией стран-участниц, чтобы отслеживать военную активность и соблюдение действующих договоров по контролю за вооружениями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По доброй американской традиции, поводом для выхода из Договора правительство США на голубом глазу назвало «несоблюдение Москвой пунктов договора», не потрудившись привести хоть какие-то доказательства.

На одной из пресс-конференций просто вылезло протокольное мурло госсекретаря США Помпео, облыжно заявившего, будто «эти русские» не пущают американские самолётики летать над своей территорией, «или ограничивают полёты по собственному желанию».

Вот и 22 ноября Помпео вылез в Твиттер для того, чтобы авторитетно хрюкнуть: «Америка теперь лучше защищена» – в качестве официального комментария по поводу выхода США из ДОН.

Следует заметить, что для руководства России не стало большим сюрпризом заявление Трампа полугодичной давности о прощании с ДОН. Этого поступка ждали, он вытекал из политики антироссийской истерии, взятой на вооружение администрацией Обамы и подхваченной Трампом.

О том, что в Белом доме рано или поздно возьмутся за «открытое небо», стало ясно ещё три года назад, в августе 2017 года. Поводом для американских нападок на открытое небо стал репортаж CNN о пролёте российского самолёта-наблюдателя Ту-154М Лк-1 над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер, расположенном в вблизи от Вашингтона, на высоте около 1000 метров.

Этот инспекционный полёт вызвал яростный визг в массах американских обывателей, принимающих американский империализм и высокомерие за величие США. Интересно, что здравые голоса нашлись в Пентагоне. Оттуда призвали воспламенившихся патриотов успокоиться и терпеливо разъясняли в СМИ, что это был плановый полёт российского самолёта-наблюдателя, не представлявший угрозы для национальной безопасности.

Тем не менее, за этот случай зубами вцепились вашингтонские «ястребы», как из окружения Трампа, так и из противоборствующего лагеря. Выждав паузу, в 2018 году официальные лица США стали всё отчётливей бубнить , будто Россия, мол, много себе позволяет, и значит, следует ограничить её инспекционные полёты над территорией США, которые, заметим, ведутся с американского аэродрома Райт-Патгерсон, да ещё в строго обговоренный период с 25 по 30 сентября ежегодно.

Поползли разговоры, что американские власти закроют для воздушного контроля небо над Аляской и Гавайскими островами, хотя даже умственным инвалидам было понятно, что эти шаги вызовут ответные меры России и Договор об открытом небе постепенно превратится в очередную филькину грамоту.

В общем, было ясно, что в Белом доме решение уже принято и осталось только ради приличий обставить медленный и печальный выход США из очередного договора по глобальной безопасности острой необходимостью.

Что следует знать о технической части ДОН?

Самое главное, что начинка самолёта-наблюдателя сильно уступает таковой у самолёта-шпиона. Согласно Договору, воздушные инспекторы могут пользоваться оптическими панорамными и кадровыми фотоаппаратами, видеокамерами с выводом на дисплей изображения в режиме реального времени с детализацией объектов размерами до 30 сантиметров, радиолокационными станциями бокового обзора с синтезированной апертурой и разрешением до трех метров, простейшими инфракрасными устройствами.

Важная деталь: на борту самолёта-наблюдателя всегда находятся офицеры принимающей стороны, внимательно следящие за процессом воздушной инспекции.

Этого достаточно, чтобы убедиться, что партнёр по ДОН соблюдает подписанные соглашения по безопасности, но недостаточно для получения подробных разведданных.

Что говорят специалисты?

Они утверждают, что для России выход США из ДОН в плане контроля за потенциальным противником технически ничего не меняет, поскольку все интересующие нашу военную разведку объекты на территории США и в Европе прекрасно видны со спутников, оборудованных куда богаче и разнообразнее самолётов-наблюдателей.

Но есть нюанс. США в одностороннем порядке покидают ДОН, но другие государства – члены НАТО продолжают оставаться его участниками. В связи с чем возникает крайне неприятный момент, когда союзники США, станут сливать своему сюзерену полученную в ходе инспекционных полётов информацию. А это уже дело принципа: не участвуешь в ДОН – получаешь дырку от бублика.

Вот прямо сейчас очередь совершать инспекционные полёты в рамках ДОН над Россией перешла к Франции и наше правительство обратилось к французскому правительству с просьбой не передавать полученные данные американцам.

Выполнят эту просьбу французы или нет – посмотрим, но от неё будет зависеть дальнейшее наше участие в Договоре по открытому небу.

Всё осложняется тем обстоятельством, что государства – союзники США не связаны юридическими запретами делиться с американцами результатами воздушной инспекции, из чего вытекает, что хитрозадые обитатели Белого дома организовали очередной матч в одни ворота, в котором сами не уже не участвуют, но хотят быть главными выгодополучателями.

Тем самым, Россия может остаться в Договоре об открытом небе только в том случае, если получит от партнёров юридически весомые обязательства не делиться с США полученной в ходе инспекционных полётов информацией.

Следует, однако, помнить, что ДОН объединяет более 30 стран, среди которых не только члены НАТО, но также и Украина, изнывающая от необузданного желания любой ценой заслужить пончик от США.

Видится так, что с большинством из натовцев договориться о блокировании информации для американцев будет проще, чем с деградировавшими до стадии павианов правящими небратьями.

Скорее всего, России придётся покинуть ДОН, поскольку последствия от выхода США из соглашения лишают его остатков здравого смысла.

Казалось бы, если Россия может спокойно обойтись без Договора об открытом небе, то что толку огорчаться? Надо хлопнуть дверью – и пусть оставшиеся участники облетают наши границы за сотню вёрст и делятся между собой и американцами чем угодно.

Дело, однако, в том, что ДОН, несмотря на его кажущуюся формальность, является одним из столпов, долгое время подпиравших систему глобальной безопасности, просевшую после ликвидации ДРСМД по инициативе Трампа. Всегда полезно иметь дополнительную страховку, чем жить в мире, где противоборствующие стороны совсем ничего не сдерживает.

Да, спутники лучше и больше видят, но открытое небо позволяло сохранять доверие к партнёру, не отменяя замечательного принципа «доверяй, но проверяй». Согласитесь, гораздо лучше, когда ты с потенциальным противником проверяешь наличие камней за пазухой на основе обоюдной открытости, и совсем другое дело – подглядывать за тем, как недруг точит топор у себя в доме через щель в заборе или замочную скважину. Какое уж тут доверие…

В общем, Договор о ракетах средней и меньшей дальности уже в прошлом, ДОН тоже приказал долго жить. Последним столпом глобальной безопасности остаётся договор СНВ-3, у которого мало шансов на продление в случае признания победы в президентской гонке за Трампом. Байден, вроде бы, обещает продлить СНВ-3, как только влезет на трон в Белом доме, но и на него особых надежд нет.

Прошедшая президентская гонка, беспрецедентно грязная и уродливая, прекрасно показала, что у дедушки, образно говоря, сильно течёт крыша, и хозяева впадающего в маразм Байдена в лучшем случае позволят ему быть вывеской верховной американской власти. Рулить вместо него будет потенциальная вице-президентша, баба-ястреб Камала Харрис – открытая русофобка и хамка, глумившаяся над Трампом за его желание посетить парад в честь 75-летия Победы в Москве.

Вряд ли от этой тётеньки следует ждать новой разрядки и возврата к конструктивному диалогу. Скорее, жиночку BLM, как в своё время Кондолизу Райс, выпустят сжигать мосты и раздувать пожары – умеренные политики в США давно в остром дефиците…