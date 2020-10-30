США дестабилизируют Европу, погружая ее в «ракетный кризис»

30.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Своими русофобскими заявлениями и инициативами Вашингтон делает всё возможное, чтобы инициировать новый в Европе.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Обратили внимание на высказывания советника президента США по национальной безопасности Р. О’Брайена 28 октября на мероприятии в вашингтонской НПО «Хадсоновский институт» о том, что США готовы пойти на размещение в Европе гиперзвуковых и ракетных вооружений для сдерживания России.

Учитывая те заявления, которые позволяют себе американские политики, хотел бы посоветовать американской политической элите сдерживать не Россию, а себя.

Не может не вызывать глубокого и искреннего недоумения то упорство, с которым США добиваются создания предпосылок для возникновения в Европе нового ракетного кризиса.

Слова о размещении американских ракетных вооружений в Европе звучат особенно цинично на фоне заявления Президента России от 26 октября сего года, в котором он не только подтвердил приверженность нашей страны мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в европейском регионе, но и предложил странам НАТО, а значит и США, ряд практических идей по взаимным верификационным мерам для снятия имеющихся в ракетной сфере озабоченностей.

Призываем Вашингтон и его союзников внимательно изучить нашу инициативу и конструктивно на неё отреагировать», – сказала Захарова.

По ее мнению, Вашингтон делает это с единственной целью – создать напряженную обстановку в регионе и не допустить сближения европейских стран с Россией.

«Мы уже не раз разъясняли, что развёртывание ранее запрещённых ракетных вооружений стало бы крайне рискованным и дестабилизирующим шагом. Именно поэтому Россия объявила односторонний мораторий на размещение подобных средств в тех регионах, где не будут появляться соответствующие системы американского производства. Это наше обязательство в полной мере остаётся в силе.

Твёрдо убеждены, что действия, о которых говорит Р. О’Брайен, никак не укрепят безопасность США и их союзников. Единственное, что Вашингтону, видимо, действительно удастся «сдержать» такими методами – это любые поползновения со стороны европейцев проявить самостоятельность и попытаться наладить с Россией конструктивные отношения в сфере безопасности и стабильности. Судя по всему, это именно та цель, которую преследует сейчас Вашингтон.

Уверены, что в данном контексте единственно разумной и оправданной мерой стал бы совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами. Россия по-прежнему открыта к равноправной и конструктивной работе по восстановлению доверия, укреплению международной безопасности и стратегической стабильности», – резюмировала представитель МИД РФ.