США добиваются мировой войны в Европе и битвы за Калининград – Карнаухов

Елена Острякова.  
27.01.2023 19:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США стремятся втянуть в конфликт на Украине максимальное число стран.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил российский политолог Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США стремятся втянуть в конфликт на Украине максимальное число стран. Об этом в интервью...

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«Задача какая у американцев? Им надо сделать так, чтобы Россия встала перед необходимостью формирования интернационала. Надо втянуть в конфликт другие страны. Китай может втянуться по своим причинам. Причина простая – на носу Тайвань. То, что Тайвань взорвут и заставят воевать по украинскому сценарию, у Китая уже сомнений нет. Значит, они должны попробовать поучаствовать в той войне, которая у них на носу сейчас, участвуя с нами вместе в этом интернационале. Это для них выгодно – и военнополитически, и военностратегически», – отметил Карнаухов.

Также, по его мнению, в войну будет втянут Иран, «у которого также есть вопросы».

«Если это все закрутится, у американцев будет план Б. У них скоплено колоссальное количество подразделений, почти 600 тыс человек, вблизи границ России. Они пытаются нарастить группировку штурмовых батальонов до миллиона. Эстония подпрыгивает с Латвией и Литвой. Если эти три страны втягиваются, возникает другая проблема. Они с полной обоснованностью перекроют Финский залив и заставят нас действовать радикально.

Калининград попадет в блокаду. Тогда нам придется просить Белоруссию думать про Сувалковский коридор. Мы не можем бросить наши подразделения в блокаде и будем пробивать сухопутную трассу», – сказал Карнаухов.

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