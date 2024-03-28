США должны дать Украине больше, дальше и мощнее – Пелоси

США еще не поздно вернуться к вооружению и финансированию Украины.

Об этом в эфире телеканала DW заявила член Палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пелоси, время для переговоров не наступило, и Украина может делать «то, что она хочет».

«Мы должны сделать это, должны найти путь, должны вести переговоры в Конгрессе и должны идти на компромиссы. Почти два года назад я была самым высокопоставленным политиком США, отправившимся в Украину.

Когда мы вернулись, а в группе, которую я взяла с собой, были высокопоставленные представители разведки, вооруженных сил, Госдепартамента и так далее… Мы вернулись и сказали: «Нам нужна скорость, нам нужен больший радиус действия, нам нужно сильнее».

И с тех пор мы все время просили об этом, мы получили больше скорости, больше радиуса и больше силы. И нам еще многое нужно туда отправить», – сказала политик.