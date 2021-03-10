США должны понести ответственность за войну в Сирии

10.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Население Сирии понесло ужасные потери в результате войны, которую поддерживали Соединенные Штаты. Вашингтон самоустранился от восстановления арабской республики, на территории которой долгие годы идет вооруженное противостояние.

Международный комитет Красного Креста (МККК) провел социологическое исследование среди сирийцев, которые проживают на территории САР, а также в Ливане и Германии. Результаты исследования показали, что конфликт затронул каждую семью, а сейчас население страны находится в крайне непростой экономической ситуации. Об этом рассказывается в материале News Front.

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Региональный директор по оперативной деятельности МККК на Ближнем Востоке Фабрицио Карбони сообщил, что в результате опроса удалось выяснить, что каждый второй гражданин Сирии потерял друзей или членов семьи в вооруженном конфликте. 8 из 10 сирийцев, согласно опросу МККК, с трудом могут себе позволить покупать товары первой необходимости и продукты питания.

Опрос приурочен к десятой годовщине попытки свержения президента Сирии Башара Асада. Поддерживаемый американцами переворот спровоцировал в стране полномасштабный конфликт и стал причиной активизации боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Представитель МККК считает, что несправедливо оставлять сирийцев без поддержки, когда им предстоит восстанавливать полуразрушенную страну. К этой работе должен быть привлечен зачинщик конфликта – США. Именно эта страна оккупировала часть сирийских территорий под предлогом борьбы с боевиками, хотя сирийская армия при поддержке российской авиации и «ЧВК Вагнера» разгромила радикалов на территории арабской республики.

Сейчас американцы остаются на территории САР, организовав контрабанду нефти при поддержке местных бандформирований.