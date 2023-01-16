«США должны проучить Россию, чтобы не вводить войска на Украину» – Кондолиза Райс

Анатолий Лапин.  
16.01.2023 11:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США должна дать Украине все, что она затребует, чтобы избежать ввода в эту страну американских войск.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявила бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По ее мнению, так США должны «проучить Россию».

«Нам нужно предоставить Украине необходимые средства, чтобы она могла продолжать отталкивать российского агрессора. На самом деле, мы, вероятно, могли еще несколько месяцев назад предусмотреть, что Украине понадобится противовоздушная оборона», – сказал экс-глава Госдепа.

«Так давайте работать на упреждение и дадим Украине то, что ей нужно. Соединенные Штаты должны помнить, что каждый раз, когда мы выжидали – в 1914, 1941 и в 2001 годах, мы всегда должны были вводить войска. В этот раз никто не просит наших войск, украинцы готовы бороться и страдать, чтобы поддерживать международную систему, в которой неприемлемо уничтожать своего меньшего соседа военной силой – вот, что тут поставлено на карту. Америка чрезвычайно заинтересована в том, чтобы дать русским урок, что это непозволительно», – заявила Райс.

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