«США должны убраться из Европы» – украинский эксперт о единственном пути к миру

Вадим Москаленко.  
12.07.2024 17:11
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Единственный реальный способ закончить войну – это вынудить США убраться из Европы.

Об этом в эфире видеоблога киевского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственный реальный способ закончить войну – это вынудить США убраться из Европы. Об этом...

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«Есть геостратегический баланс ПРО и СНВ. Для того, чтобы установить мир, необходимо обеспечить две компоненты – наземную и воздушную, в смысле, стратегическую.

«И сделать это можно только одним простым способом – США должны отодвинуться на исходные границы. Если не отодвигаются, будет Третья мировая, это к бабке не ходи. Если стояли, потом один начал двигаться навстречу другому, другой начал двигаться навстречу», – сказал Чаплыга.

«В геостратегии должны установить баланс ПРО и СНВ. А на наземном, интегральную безопасность, необходимо разбить на два плеча. Геостратегическая безопасность – это Россия и США, а наземная безопасность – это Россия и ЕС. Потому что наземная граница у США с Европой отсутствует. А присутствует у России.

То есть, Россия обязуется не лазить по обоим Америкам, и кое-где в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Америка обязуется не лазить по Европе», – добавил эксперт.

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