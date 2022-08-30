США должны вступить в войну с Россией на Украине – американский бригадный генерал

30.08.2022  11:41 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина
Новости Украины

США должны сформировать совместное воздушное командование и создать коалицию стран, которые смогут вступить в войну с Россией на территории Украины.

Об этом в эфире 24 канала заявил бригадный генерал США в отставке Марк Арнольд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны сформировать совместное воздушное командование и создать коалицию стран, которые смогут вступить в...

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По мнению американского военного, только так можно остановить спецоперацию ВС РФ на Украине, и это займет около года.

«Чтобы закончить эту страшную войну так быстро, как только можно, США должны сформировать и возглавить коалицию стран – не только стран НАТО, а союзников по духу. Сформировать совместное воздушное командование и вступить в эту войну.

Вместе с украинскими ВВС мы сможем поддержать украинские сухопутные силы и сравнительно быстро побороть российские войска. Тогда мы сможем закончить войну быстро, но даже это займет от шести до двенадцати месяцев», – заявил Арнольд.

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