США должны заставить европейцев хранить газ на Украине – Атлантический совет

Елена Острякова.  
17.10.2024 22:26
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


США и ЕС должны заставить европейских трейдеров хранить свой газ в украинских газовых хранилищах, несмотря на то, что они периодически подвергаются российским ракетным атакам.

Об этом заместитель директора по европейской энергетической безопасности Глобального энергетического центра Атлантического совета Ольга Хакова заявила на брифинге в Хельсинской комиссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и ЕС должны заставить европейских трейдеров хранить свой газ в украинских газовых хранилищах,...

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«Украина обладает огромными газохранилищами, и трейдеры использовали их даже во время полномасштабного вторжения без каких-либо рисков и страховок. Но Россия это заметила и атаковала эти объекты – безуспешно. Газ продолжал поступать. Но Россия смогла отбить у европейских трейдеров желание хранить газ в огромных украинских газохранилищах в будущем.

Надежность этих объектов была наглядно продемонстрирована, и Европа должна убедить, а США должны предложить механизмы страхования, чтобы стимулировать европейских частных трейдеров к хранению газа на Украине», – сказала Хакова.

Минувшей зимой Украина сдавала мощности своих ПХГ европейским фирмам и Молдове. В марте Бильче-Волицко-Угерское ПХГ объемом 17 млрд м3 было поражено в результате атаки БЛА Герань-2 и крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. После этого газообменный пункт был не способен полноценно функционировать.

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