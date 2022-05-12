США допускают вхождение юго-востока Украины в состав РФ – политолог

12.05.2022  16:36 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Юго-Восток
Новости Украины

Американцам выгодна война на Украине, которая истощает главных стратегических конкурентов США – Европу и Россию.

Об этом по видеосвязи в эфире интернет-канала «PolitWera»‎ заявил российский политолог Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«США устраивает война на истощение России, война на истощение Европы, их устраивает то, что войну с Россией экономическую сейчас ведут не они, а Европа. Потому что американские санкции, по сравнению с европейскими, мизерные. Эффект бумеранга, который Америка получает от антироссийских санкций, по сравнению с тем, что терпит сейчас Европа, он мизерный», – говорит Носович.

«Поэтому сценарий для американцев, что юго-восточные территории Украины попадут в состав России – это даже допустимый риск, когда есть возможность ослабить двух из трех главных стратегических конкурентов Америки. То, что Россия конкурент Америки на мировой арене – это общепризнано. А Европа потенциально может стать таким конкурентом, если она оформится как центр силы», – сказал политолог

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