США довольны: Армения и Азербайджан провели переговоры без России

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Грузия с большим энтузиазмом приняла делегации Азербайджана и Армении для проведения прямого диалога. Главы МИД двух стран впервые встретились без посредников.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети Twitter отмечает:

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«Грузия остается приверженной идее исполнения позитивной роли и проведения у себя встреч в формате диалога, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем регионе».

У премьера Гарибашвили есть основания говорить о такой позитивной роли, ведь несмотря на колоссальное давление со стороны Запада, Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям и не допустила никаких провокации против Абхазии и Южной Осетии.

И вот, в гостинице «Рэдиссон» в Тбилиси прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Стороны обсудили ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями вокруг возможных дальнейших шагов.

Армянский министр в очередной раз подчеркнул важность политического урегулирования карабахского конфликта и необходимость использования института сопредседательства Минской группы ОБСЕ, хотя она прекратила работу, а один из ключевых участников группы – Россия – не горит желанием возобновить работу в рамках этой группы вместе с США.

Мирзоян коснулся проблем освобождения и репатриации армянских военнопленных и выяснения судеб без вести пропавших, что является важнейшим вопросом для армянской стороны на данном этапе.

При этом встреча министров прошла на фоне обмена обвинениями в обстрелах. Впрочем, это никого не удивляет: Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах.

А днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны России, что оно не выполнило обещание обеспечить вывод армянских войск из Нагорного Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года.

Напряженная обстановка вокруг Карабаха постоянно сохраняется после 44-дневной войны, завершившейся победой Азербайджана. Азербайджанская же сторона остается основной причиной «высокой температуры» вокруг спорной территории, что никак не устраивает Россию, выступающую гарантом сохранения статус-кво, достигнутого сторонами по итогам вооруженного столкновения двухлетней давности.

Проводя СВО на Украине, Россия не может отвлечься и всерьез заняться другими проблемами.

Понимая скованность северного соседа, Азербайджан ровно через месяц после начала СВО Россией в Украине предпринял попытку развить военные успехи в Карабахе.

По утверждению Еревана, вооруженные силы Азербайджана 24 марта нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения обвинило также и Минобороны России.

Азербайджан оставил село Парух и отвел войска из зоны ответственности российских миротворцев только после вмешательства министра обороны России Шойгу.

Тем временем в Ереване не утихают выступления оппозиции, обвинившей премьера Пашиняна в антигосударственной внешней политике. Координатор движения сопротивления Ишхан Сагателян заявляет:

«Защита Армении и Арцаха на международных площадках находится в запущенном состоянии, наши интересы не защищены».

Движение сопротивления, добивающееся смены правительства, считает, что следующие власти Армении должны признать недействительным любое соглашение, достигнутое премьером Николом Пашиняном. Это касается, конечно, и трёхстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года.

На данном этапе хрупкий мир вокруг Нагорного Карабаха сохраняется, и встреча в Тбилиси министров иностранных дел двух враждующих южно-кавказских республик, безусловно, является положительным фактом, поддерживающим стабильность в регионе.

Настораживает только восторг госсекретаря США Энтони Блинкена, что «прямой диалог – самый верный путь для разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией». Видимо, Блинкен восторгается отсутствием России на переговорах в Тбилиси.

Будем надеяться, что Россия, занятая СВО на Украине, спокойно смотрит на первую непосредственную встречу глав МИД Армении и Азербайджана, тем более что переговоры не выходят за рамки трёхсторонних договоренностей двухлетней давности, а Тбилиси своим поведением в последние месяцы вполне заслужил стать местом проведения такой встречи.