США драматически просчитались, думая, что получат военно-морские базы в Крыму – Кедми

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США просчитались, рассчитывая на то, что госпереворот на Украине в 2014-м году приведет к созданию баз США и НАТО в Крыму. Вместо этого они потеряли возможность создания таких баз в перспективе, а РФ сохранила влияние в Средиземном море.

Об этом в эфире информагентства БелТА заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, им удалось привести бандеровскую хунту к власти на Украине, но они потеряли то, во имя чего они вообще все это затеяли – они потеряли Крым. Крым – это Черноморский флот, Черноморский флот – это база Средиземноморской эскадры. То есть, без Черноморского флота, с точки зрения глобальных проблем, Россия не могла бы ввести свои войска в Сирию. Не было бы Тартуса, не было бы Хмеймим, – а это огромнейшая угроза американскому 6-му флоту в Средиземном море и американский военным базам вплоть до Бахрейна и Катара», – отметил он.

«То есть, в стратегическом положении, когда они были уверены: «Вот-вот, сейчас Крым будет базой флота НАТО и американского флота», вдруг неожиданно для себя оказались в намного худшем стратегическом положении», – заключил Кедми.