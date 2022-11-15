США думают, как передать ВСУ мощный боевой БПЛА

15.11.2022  13:59 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина
Новости Украины

Украина может получить от американцев многоцелевой беспилотник Grey Eagle, оснащенный ракетами Hellfire, хотя ранее такого рода запросы отклонялись Пентагоном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет CNN.

Украина может получить от американцев многоцелевой беспилотник Grey Eagle, оснащенный ракетами Hellfire, хотя ранее...

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«По словам двух официальных лиц, США рассматривают возможность модификации смертоносного беспилотника. Изменения, которые сделают потенциальную потерю любого — с их чувствительной бортовой технологией — менее опасной и, возможно, повысят вероятность того, что Украина их получит.

Так, представитель конгресса сказал, что есть технические настройки, которые «могут сделать это возможным в ближайшем будущем», — сказал представитель Конгресса.

А официальный представитель США подтвердил, что армия возглавляет усилия по изучению возможных изменений беспилотника, который производится General Atomics и именуется в армии как MQ-1C. Но без такого рода изменений БПЛА, который может нести четыре ракеты и летать на высоте более семи километров в течение почти 30 часов, скорее всего, не будет включен в предстоящие списки военной помощи, выделяемой Украине.

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