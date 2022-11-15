США думают, как передать ВСУ мощный боевой БПЛА

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Новости Украины

Украина может получить от американцев многоцелевой беспилотник Grey Eagle, оснащенный ракетами Hellfire, хотя ранее такого рода запросы отклонялись Пентагоном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет CNN.

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«По словам двух официальных лиц, США рассматривают возможность модификации смертоносного беспилотника. Изменения, которые сделают потенциальную потерю любого — с их чувствительной бортовой технологией — менее опасной и, возможно, повысят вероятность того, что Украина их получит.

Так, представитель конгресса сказал, что есть технические настройки, которые «могут сделать это возможным в ближайшем будущем», — сказал представитель Конгресса.

А официальный представитель США подтвердил, что армия возглавляет усилия по изучению возможных изменений беспилотника, который производится General Atomics и именуется в армии как MQ-1C. Но без такого рода изменений БПЛА, который может нести четыре ракеты и летать на высоте более семи километров в течение почти 30 часов, скорее всего, не будет включен в предстоящие списки военной помощи, выделяемой Украине.