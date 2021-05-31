США думают над вопросом о сотрудничестве с Лукашенко

31.05.2021, Москва, Елена Острякова

Назначенная послом США в Минск в конце прошлого года, но до сих пор не вручившая верительную грамоту президенту Александру Лукашенко Джули Фишер пока раздумывает, может ли она с ним сотрудничать.

Об этом она заявила в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос о том, как можно сотрудничать с Лукашенко на данном этапе, очень сложный, и мы над ним думаем… Одной из тем, которые мы недавно обсуждали, была устойчивость правительства, которое не признает свой народ, не участвует в разговоре с ним и не работает на благо граждан своей страны. Я по-прежнему сомневаюсь в жизнеспособности правительства, которое так откровенно игнорирует как волю собственного народа, так и нормы международного сообщества», – заявила Фишер.

При этом она заверила, что США будут неизменно поддерживать «народ Беларуси», видимо имея ввиду политэмиграцию в Вильнюсе и Варшаве, где дипломат обретается последние полгода.

«Мы будем продолжать поддерживать народ Беларуси и будем продолжать реагировать на эти корректировки, изменения и тактику, которую применяет Лукашенко… Очевидно, что Запад должен ответить языком, который Лукашенко способен понять: мы не потерпим такого рода действий, мы не потерпим, чтобы его инструменты репрессий были развернуты в Европе и за пределами Беларуси. Мы также отвергаем использование этих инструментов внутри Беларуси. Поэтому мы сейчас пересматриваем все инструменты, которыми располагаем. И мы собираемся делать это вместе с нашими европейскими партнерами», – сказала Фишер.

Сидя в Варшаве, она намерена «сосредоточиться на проблеме политических заключенных в Беларуси и необходимости прекращения насилия», а также новых выборах в стране назначения. Фишер также намерена продолжать «искать любую возможность для взаимодействия» с самопровозглашенным лидером белорусского народ Светланой Тихановской и другими беглыми оппозиционерами.

Также она считает, что обсуждать проблемы Белоруссии можно «без доминирующего фактора в виде Москвы», хотя у России «есть возможность отреагировать, есть возможность сыграть конструктивную роль».

Такая позиция «дистанционного» посла США вызывает раздражение в МИД Белоруссии.

«Посол США, прежде чем начать работу в Минске, должна была бы подумать о том, с каким багажом она сюда едет или должна приехать. Она повстречалась со всеми, сделала огромное количество негативных заявлений в отношении Беларуси и ее руководства, и после этого она ждет, чтобы мы приняли ее с распростертыми объятиями?», – заявил в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, примет ли Лукашенко верительные грамоты Фишер, подчеркнув при этом, что Белоруссия заинтересована в нормальных отношениях в США.

До своего назначения в Минск Фишер работала в посольствах США в Тбилиси при президенте Саакашвили и в Киеве – при президенте Ющенко. Была временным поверенным в делах США в России.

Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле 2019 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал Госдеп США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске.