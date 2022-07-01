США думают списать Украине внешний долг, погасив его отнятыми у России активами

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Новости Украины

Украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации внешнего долга.

Об этом Bloomberg пишет со ссылкой на слова трех источников, знакомых с ходом обсуждения.

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По словам двух источников агентства, рассматриваются различные сценарии, решения не ждут до конца лета. У Украины есть время как минимум до 1 сентября, когда ей предстоит погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов, согласно расчетам Bloomberg.

По словам двух источников, Международный валютный фонд предлагает консультации и анализ финансовой и долговой ситуации в Украине. По словам собеседников, один из вариантов, который рассматривает Украина, включает так называемую процедуру получения согласия – запрос эмитента на одобрение держателей облигаций для изменения условий выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант включает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна, сказали источники.

По мнению журналистов Bloomberg, переговоры подчеркивают стремление украинского правительства остаться в хороших отношениях с глобальными инвесторами, в частности, для того, чтобы иметь возможность финансировать восстановление страны после войны. Для эмитентов отсутствие выплат по международным облигациям грозит потерей доступа к мировым долговым рынкам на долгие годы.

Реструктуризация облигаций Украины как способ снижения ее долгового бремени поможет обеспечить, чтобы финансирование от основных союзников на оборону и гуманитарную помощь не направлялось на выплаты держателям облигаций, отмечает издание.

В начале мая в Белом доме заявили, что США готовы обсудить списание внешнего долга Украины.

Напомним, по прогнозам Международного валютного фонда экономика Украины на фоне войны упадет минимум на 35% в этом году.