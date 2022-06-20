США экономят на утилизации старого вооружения за счёт России – эксперты

Новости Украины

Американские бронемашины «Хамви», предоставленные Украине – яркий пример бессмысленного вооружения стороны конфликта с целью утилизации устаревшей техники и максимального затягивания кровопролития.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Зачем неликвид вообще отдавать стране, про которую ты говоришь с высоких трибун, нам надо обязательно добиться победы над Москвой?», – спросил телеведущий.

Российский обозреватель Андрей Союстов объяснил, что, передав «Хамви» Украине, американцы сэкономят деньги на их утилизации.

«Следует понимать, что отдавать – это не значит дарить, отдавать – это за деньги. Пусть и за деньги, которые тебе заплатят не прямо сейчас, а возможно не за деньги, а за какие-то другие ресурсы. Конкретно американцам эти «Хамви» не нужны, более того – они мешают, они занимают место на складах. По-хорошему, их надо утилизировать, но это тоже средства. Зачем тебе тратить средства на утилизацию «Хамви», когда можно передать их ВСУ, от Украины потребовать за это деньги. Но в таком случае эти деньги (на утилизацию – ред.) будет тратить Россия», – сказал эксперт.

Ведущий отметил, что военные внедорожники «Хамви» годятся только для того, чтобы «кошмарить» мирное население, а в реальных боевых действиях они абсолютно бесполезны.

«Понятно, что эти машины бесполезны в ситуации, когда идут реальные боевые действия, когда по ту сторону профессиональная армия. Но мы-то уже определились, что у них военная стратегия уничтожать мирное население. Грузовик с пулеметом заезжает в любое село, деревню, город. Они ж, по сути, с «Хамви» скиты уничтожили, расстреляли просто прицельно по другую сторону от Северодонецка. Если Вашингтон разработал стратегию живого щита, стратегию уничтожения мирного населения, стратегию кошмарить мирное население, пожалуйста, вот вам «Хамви», зачем вам тяжелое боеспособное вооружение?», – отметил работник канала.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил, что американцам нужна не победа, а как можно больше пролитой крови.

«Действует Запад по принципу «на вам, боже, шо не гоже». И почему? Они не верят в победу. Но их задача, чтобы украинская власть залила кровью Украину, как бетон в эти укрепления. Поэтому дают и «Хаммеры». На днях показывали видео, когда передали каски, которые расстреляли из травмата. Что это такое? Посмотрите, насколько эта власть неадекватная, но алчная. Просят то, что практически – и дать нельзя. Например, 300 РСЗО, в Америке их всего 600 шт. Половину отдайте. Почему? Для себя – и еще продать. Посмотрите на хотелки руководства. Поехал Стефанчук, председатель парламента, и просит у немцев подлодку – не дадите? Я не удивлюсь… на днях могут попросить и авианосец. А почему бы и нет? В степях Украины. Тоже неплохо», – сказал Олейник.

В свою очередь, директор Института национальных кризисов Николай Сорокин считает, что США «сливают» на Украину только никому не интересное вооружение, опасаясь, что их новейшие разработки достанутся России.

«Тут еще ситуация, о которой мало говорят. Ни США, ни ведущие западноевропейские страны просто не могут предоставлять Украине новых разработок. Поставят они «Абрамсы», поставят последние БМП, наполовину секретные еще. Все прекрасно понимают, что через неделю после этой поставки все эти машины окажутся на полигоне в Кубинке, где их будут изучать офицеры 12-го главного управления Министерства обороны России. Потому что их либо продадут туда, либо они будут захвачены в результате боевых действий, а там есть такие технологии, которые американцы считают секретными, которые запрещены к экспорту в страны противника. Поэтому для них чисто технологически нельзя поставлять новые виды вооружения, а можно сливать только старье, которое никому не интересно и давно изученное», – рассказал эксперт.