«США + Европа = зло для Молдовы» – акция протеста в Кишиневе

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Очередная акция протеста против президента страны Майи Санду и ее правящей партии состоялась сегодня в Кишиневе.

Акция получилась относительно малочисленной: молдавская полиция с упоением публиковала в подтверждение этого снимки с дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако не менее упоенно та же полиция останавливала по всей стране автобусы с людьми, направлявшимися на протест. Не смогли добраться до столицы активисты из Оргеева, Яловен, Кагула, Унген, Сорок. Всего было заблокировано порядка 30 тыс человек. Протестующим из Бельц пришлось устраивать альтернативный митинг в центре своего города, люди из Криулян отправились в Кишинев пешком.

Те, кому все же удалось собраться, решили взять не числом а креативом. Они мели улицы желтыми флагами партии Санду, а потом бросили их к ступеням парламента и вдохновенно потоптались. Мегафоны полиции протестующие заглушали боем барабанов и ударами по железным бидонам.

Люди скандировали по-румынски: «Раз-два, раз-два, Майю Санду на помойку». Они держали в руках плакаты: «Санду готова отдать Молдову», «США + Европа = зло для Молдовы». Еще на одном плакате была нарисована «дьяволица Майя» в огне.

К собравшимся обратился по видеосвязи бежавший в Израиль олигарх Илан Шор (его партия и организовала протест). Он пообещал Санду проблемы с проведением 21 мая «Великого европейского собрания». Олигарх намерен организовать альтернативный митинг.

Кроме того партия «ШОР» заявила, что планирует блокировать дорожное движение во время проведения саммита Европейского политического сообщества в Бульбоаке 1-2 июня.

Судя по всему, в указанные даты нужно ожидать очередного блокирования автобусов по всей стране.

Стоит также отметить, что молдавская оппозиция вновь не продемонстрировала единства. Социалисты и коммунисты в то время, когда «ШОР» пыталась бушевать в Кишиневе, принимали участие в церемонии захоронения останков погибших советских воинов на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм». 21 мая они тоже не собираются присоединяться к акциям протеста, чтобы «не создавать массовку для Санду».