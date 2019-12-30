США фактически разрушили Украину – Володин

30.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Контролируемые США националистические круги на Украине даже после ухода с президентского поста Петра Порошенко продолжают поддерживать напряжённую обстановку в стране.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина закрылась, её прежние руководители продвигали идеи национализма не случайно – это же даже не реакция на какие-то процессы, которые происходили, а идеология, которую продвигал Порошенко, опираясь на националистические круги и обвиняя всех врагами, а в итоге-то страна от этого проиграла», – заявил Володин.

По его словам, несмотря на то, что сегодня на Украине новый президент и новый парламент, по-прежнему «всё непросто».

«Потому что эти националистически настроенные круги хотят, чтобы на Украине и дальше сохранялась тревожная обстановка, и чтобы это напряжение как можно дольше продлить – именно такая цель реализуется на Украине Соединёнными Штатами. Они же добились своего – фактически разрушили некогда процветавшую Украину», – добавил спикер Госдумы.