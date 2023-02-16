США, Франция и Израиль не оставляют планов поджечь Закавказье

Произошедшее землетрясение в Турции и Сирии отодвинуло на задний план происходящие события в Нагорном Карабахе и взаимоотношения между Арменией, Азербайджаном и Ираном. Хотя именно там пролегает еще одна дуга напряжения, создаваемая одновременно США, Францией и Израилем.

Ереван в этой истории пока следует прежней линии последовательной капитуляции и сдачи своих позиций в целях переориентации на сторону Запада и желает вытеснить Россию посредством увеличения присутствия ЕС в лице очередной наблюдательной группы.

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Символично, что в состав этой наблюдательной миссии, решение по которой было принято Европейским советом и Европарламентом 23 января, войдут восемь настоящих французских жандармов, а сама делегация ожидается в Ереване уже 20 февраля. За этим видны и американские уши, так как на днях помощник госсекретаря США Карен Донфрид пообщался по поводу визита миссии одновременно с главами дипломатических ведомств как Армении, так и Азербайджана.

Правда эта миссия с непонятными полномочиями выполняет чисто пропагандистскую роль, направленную на успокоение армянской общественности с целью продемонстрировать активную миротворческую деятельность Брюсселя и Парижа, которые якобы пытаются выступить такими свойскими посредниками переговорщиками.

«Миссионеры», чтобы не раздражать Баку, даже не собираются посещать Нагорный Карабах, который до сих пор находится в блокаде. То есть эмиссары приедут не разрешать проблемы, а для символического утверждения флага ЕС в регионе и разведывательно-информационной деятельности в поддержку проводимого курса либеральной верхушки в Ереване.

А в этот же время идёт активная работа и по окончательному открытию армяно-турецкой границы о чём прямо заявляет глава армянского Совбеза Армен Григорян.

«Мы в любой момент готовы к открытию границ и нормализации отношений. У нас была договоренность, которая касалась [открытия границ] для граждан третьих стран. Но четких сроков нет. И армянская, и турецкая стороны ведут обсуждения в этом направлении», – говорит Григорян.

Таким образом республика медленно, но верно превращается в своеобразный европейско-турецкий протекторат, а так как отношения с Анкарой будут полностью урегулированы, то как бы отпадает и необходимость в российской военной базе в Гюмри. К этому и ведет свою линию Никол Пашинян, стараясь следовать тому плану, который был принят во время антироссийской сходки в Праге в октябре прошлого года.

И чтобы как бы снять напряжение и показать добрую волю в деле разрешения конфликта на условиях Баку, Ереван подготовил при участии своих кураторов собственный проект мирного договора, который по словам того же Армена Григоряна, будет передан в ближайшие дни азербайджанской стороне. Правда, на этот раз внесены некие предложения и пункты по Арцаху, что ранее даже не обсуждалось.

Для этих целей глава дипломатического ведомства Армении Арарат Мирзоян заявил, что «Ереван готов провести дополнительные переговоры для нормализации двусторонних отношений с Азербайджанской Республикой».

Не исключено, что американцы и французы решили поиграть на теме Карабаха, чтобы затянуть переговоры, а потом даже поднять эскалацию между странами на новый уровень. В любом случае это попытка выстроить свой альтернативный вариант мирного соглашения, созданный безусловно при непосредственном участии Запада, как логического продолжения «договорянков» в Праге и в противовес российскому проекту.

Но тут оказалось вовсе не так всё гладко, так как Баку, несмотря на собственное заигрывание с НАТО, Израилем и США, не готов признать сейчас роль Парижа, который на данный момент фактически стоит за спиной Никола Пашиняна. И если ранее Ильхам Алиев склонялся к европейскому варианту мирного урегулирования в рамках как раз пражских договорённостей, то после активного вмешательства во все кавказские дела Эммануэля Макрона явно передумал.

Это неожиданным образом открыло новое окно возможностей для российской дипломатии, так как азербайджанцы в данном вопросе оказались более сговорчивыми, на что повлияло ряд обстоятельств. Поэтому как раз 14 февраля на встречу с Ильхамом Алиевым вылетел спецпредставитель России по урегулированию конфликта Игорь Ховаев, а еще ранее 9 февраля он общался с Николом Пашиняном.

И похоже противоречия Баку с ЕС могут стать основой для полноценного возвращения к обсуждению российского плана мирного урегулирования, который предусматривает перенос окончательного решения по Арцаху на другой исторический период, когда будут сформулированы новые подходы и механизмы, но без ликвидации непризнанной республики на данный момент, что предусматривалось во время переговоров в Праге.

Есть и еще очень важный фактор для активного вмешательства российской дипломатии – это сглаживание назревающего азербайджано-иранского конфликта, который мог перерасти в последние месяцы в полномасштабное военное столкновение. Москва пытается отговорить Баку от эскалации напряжения и втягивания в опасные игры Вашингтона и Тель-Авива.

Ведь буквально недавно – 7 февраля на общественном телевидении Азербайджана ITV заявили, что «Иран будет разделен, будет создано новое Азербайджанское государство». Подобная провокация, как и повторение израильской пропаганды о ведении Тегераном террористической деятельности, создавали чрезвычайно взрывоопасную атмосферу.

Сепаратисты с флагом «Южного Азербайджана» (Иран).

Вполне вероятно, что Баку ранее всерьез рассчитывал опереться в своих действиях против Тегерана на помощь Анкары, но на данный момент после разрушительного землетрясения и усложнившейся ситуации внутри Турции подобная безоговорочная поддержка уже маловероятна.

Особенно это касается прямого втягивания турецкий войск в конфликт, когда, наоборот, окружение Эрдогана пошло на серьезные переговоры с сирийскими властями и стало сближаться по многим вопросам с иранскими лидерами. Да, и война с сильнейшей армией региона, когда юго-восток Анатолии лежит в руинах, явно не в интересах Анкары.

Поэтому план Израиля и США зажечь пламя новой бойни пока не срабатывает, а внутренняя ситуация в самом Иране явно стабилизировалась и надежды на цветную революцию и последующую гражданскую войну очевидно не сбылись.

В этой ситуации быстро меркнут и мечты Баку о создании «Большого Азербайджана». Втягиваться же самим в качестве пушечного мяса в открытое противостояние с иранскими военными азербайджанцы явно не хотят.

Поэтому следует ожидать временного ослабления экспансии Баку в желании силой пробить заветный Зангезурский коридор, так как Ильхам Алиев сейчас будет выжидать чем закончатся выборы в Турции, если они, конечно, состоятся в срок. Тем более что в ситуации, когда конфликт между Анкарой и Вашингтоном ширится, а Эрдоган ведет активные переговоры с Москвой и Тегераном, азербайджанское руководство попросту не решится пойти вразрез воле старшего партнёра и союзника.

В связи с этим появляются надежды не только заморозить конфликт в Нагорном Карабахе, но и перейти к полноценным мирным переговорам с участием в качестве арбитра Москвы и на основе плана, предложенного российской дипломатией. При этом может замедлиться и отпадение Еревана, так как тот же Тегеран, вступивший в активное противостояние, кровно не заинтересован в его капитуляции и в уходе на Запад.

А значит и сохраняется военно-политическое присутствие России в Армении и Арцахе, что создаёт основу для выработки нового стаус-кво во всём регионе.